Lurrama La Ferme Basque Rue de Pitchot Biarritz, vendredi 8 novembre 2024.

LURRAMA La ferme Pays Basque à la Halle d’Iraty Biarritz, est un salon conçu par l’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara pour promouvoir l’agriculture paysanne et durable, respectueuse des hommes et de la nature.

Grâce au travail de centaines de bénévoles, Lurrama vous invite à partager en famille ou entre amis un moment convivial!

Lurrama soigne l’offre d’animation qui leur est adressée. Outre un chapiteau qui accueille à l’extérieur la ferme pédagogique, un parcours accrobranche et des jeux basques, un espace enfant est par ailleurs aménagé à l’intérieur et propose aux enfants et parents un coin lecture, coloriage, des jeux, des ateliers de semis, de couture, etc

Restauration sur place .

Début : 2024-11-08

fin : 2024-11-10

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lurrama@ehlgbai.org

