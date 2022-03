Lurodei Bayonne, 4 juin 2022, Bayonne.

LURODEI, deux voix entre ciel et terre, entre envolées créatives et racines nourricières. Puisant notamment son inspiration dans le chant basque traditionnel, le duo l’emmène dans son univers musical teinté de sons électroniques et de magie, pour vous promener ici et ailleurs.

2 des 3 chanteuses des Cop(i)nes, habituées de la scène de La Luna, reviennent pour présenter un nouveau projet autour des Musiques Traditionnelles, a Cappella !

Laissez-vous envouter…

