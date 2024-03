L’urgence climatique un problème global qui impose des actions locales ambitieuses Place Rafer entrée bd Cassini Marseille 4e Arrondissement, vendredi 12 avril 2024.

L’association ANDROMEDE propose une nouvelle conférence à l’Observatoire historique de Marseille.

Depuis l’Accord de Paris sur le climat de 2015 qui nous pousse à limiter le réchauffement climatique moyen de la terre à 1,5°C par rapport à la période pré-industrielle, on n’a pas fait grand-chose pour atteindre cet objectif et on constate de plus en plus de catastrophes telles que des sécheresses historiques, des incendies de forêt, des inondations. Nous avons vécu l’été 2023 de tous les records en France mais aussi partout dans le monde.



Dans cette conférence, nous nous focaliserons sur les principaux risques encourus par la région Sud et le Bassin Méditerranéen, selon le groupe d’experts de la région Sud-PACA (GREC-Sud) et celui de la Méditerranée (MedECC).

Que signifient ces seuils à l’échelle locale ? Nous discuterons des pistes d’adaptation aux changements en cours et d’atténuation des changements futurs. Ces pistes sont négociées à l’échelle mondiale dans les COP, mais les solutions sont locales et elles impactent la vie de chacun d’entre nous.



Elle se déroulera à l’Observatoire historique, entrée par l’allée Jean-Louis Pons, 4e). 5 5 EUR.

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Place Rafer entrée bd Cassini Observatoire Astronomique de Marseille

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

