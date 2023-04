Soirée Jazz Lureuil Catégories d’Évènement: Indre

Soirée Jazz, 10 novembre 2023, Lureuil. Soirée Jazz avec Orchestre Dixieland » The démocrates » en partenariat avec l’auberge du Grèbe..

Vendredi 2023-11-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-11-10 . . Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire



Jazz evening with Dixieland Orchestra « The Democrats » in partnership with the Auberge du Grèbe. Velada de jazz con la orquesta Dixieland « The Democrats » en colaboración con el Auberge du Grèbe. Jazzabend mit dem Dixieland-Orchester « The Democrates » in Zusammenarbeit mit der Auberge du Grèbe. Mise à jour le 2023-02-08 par Destination Brenne

