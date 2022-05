Lure aux deux visages – randonnée nature Saint-Étienne-les-Orgues Saint-Étienne-les-Orgues Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2022-07-05 10:00:00 – 2022-07-05 13:00:00

Saint-Étienne-les-Orgues Alpes de Haute-Provence Saint-Étienne-les-Orgues EUR L’ombre envoûtante de la hêtraie autour de la chapelle de ND de Lure, puis la lumière éblouissante des pierres blanches des crêtes… Une randonnée tout en contrastes pour un aperçu de Lure. 8km, 500m D. Avec les Accompagnateurs en montagne de Lure. lurerando@gmail.com +33 6 83 73 54 28 Saint-Étienne-les-Orgues

