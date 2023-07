Dans le Jardin et Ailleurs Lurcy-Lévis, 24 juillet 2023, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

« Jamais deux sans trois ! » la voici cette troisième édition. J’ai grand plaisir à vous la présenter, elle ne ressemble pas aux précédentes. C’est une semaine autour du théâtre à Lurcy-Lévis, autant de surprises, dans le Jardin et Ailleurs..

2023-07-24 fin : 2023-07-31

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« Here it is, this third edition. It gives me great pleasure to present it to you, because it’s nothing like its predecessors. It’s a week of theater in Lurcy-Lévis, with as many surprises, in the Garden and Elsewhere.

« Aquí está, esta tercera edición. Es para mí un gran placer presentársela, porque no se parece en nada a las anteriores. Es una semana de teatro en Lurcy-Lévis, con otras tantas sorpresas, en el Jardín y en Otros Lugares.

die dritte Ausgabe von « Nie zwei ohne drei » ist da. Ich freue mich sehr, sie Ihnen vorstellen zu können, denn sie ist anders als die vorherigen. Es ist eine Woche rund um das Theater in Lurcy-Lévis, mit vielen Überraschungen, im Garten und anderswo.

