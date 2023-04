Enduro Carpe 48h Etang de Sezeaux, 16 juin 2023, Lurcy-Lévis.

Venez participer à l’Enduro Carpe ! Tirage des postes, pêche passionnante et remise des prix pour les amateurs de pêche. Inscriptions à partir du 1er mai. Ambiance conviviale avec lots, pot de l’amitié et tombola. Ne manquez pas cette expérience unique !.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

Etang de Sezeaux

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and participate in the Carp Enduro! Drawing of the posts, exciting fishing and prize-giving for the fishing amateurs. Registrations from May 1st. Convivial atmosphere with prizes, friendship drink and tombola. Don’t miss this unique experience!

¡Ven y participa en el Carp Enduro! Sorteo de los puestos, pesca emocionante y entrega de premios para los aficionados a la pesca. Inscripciones a partir del 1 de mayo. Ambiente agradable con premios, bebida y tómbola. ¡No te pierdas esta experiencia única!

Nehmen Sie am Karpfen-Enduro teil! Auslosung der Posten, spannendes Angeln und Preisverleihung für Angelfreunde. Anmeldungen ab dem 1. Mai. Gesellige Atmosphäre mit Preisen, Freundschaftstrunk und Tombola. Lassen Sie sich dieses einzigartige Erlebnis nicht entgehen!

Mise à jour le 2023-04-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région