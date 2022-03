L’urbanisme à Rennes dans l’entre-deux-guerres Archives de Rennes, 7 avril 2022, Rennes.

L’urbanisme à Rennes dans l’entre-deux-guerres

Archives de Rennes, le jeudi 7 avril à 18:00

Cette conférence s’emploiera à présenter la politique d’aménagement de Rennes et son incidence sur l’architecture entre les deux guerres, à travers les documents conservés aux Archives de Rennes. Jean Janvier, maire de Rennes de 1908 à 1923, joue un rôle majeur dans cet aménagement, par la mise en œuvre d’une politique active de construction d’équipements publics ainsi que par celle du plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension (PAEE), qui ne sera adopté qu’en 1928. Malgré ce plan, l’initiative privée, à travers la mise en place de lotissements, caractérise également l’extension de la ville durant cette période. _Benjamin Sabatier est chargé de cours et chercheur associé à l’Université de Rennes 2, et professeur d’histoire à la School Year Abroad de Rennes._ _Docteur en histoire de l’art, il est spécialiste de l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme des 19e et 20e siècles. Ses recherches s’orientent notamment sur l’architecture du logement, et particulièrement le logement social, l’architecture scolaire et sur la profession d’architecte. Sur Rennes, il a rédigé deux articles publiés dans le bulletin de la Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine portant sur le logement social et l’urbanisme de la ville, ainsi qu’un article, coécrit avec Capucine Lemaitre, sur les hôpitaux de Rennes pour la revue en ligne In situ._

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence amplifiée et interprétée en LSF

Archives de Rennes 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T20:00:00