2022-05-15 14:30:00 – 2022-05-15 18:30:00

Professeur aux Beaux-Arts de Barcelone, dessinateur officiel de l'armée au travers de son titre de "Peintre de l'Air et de l'Espace" l'artiste est avant tout un véritable précurseur de l'Urban Sketching, qui consiste à croquer sur le vif ou sur l'instant; mais surtout un de ses ambassadeurs actifs ! L'Urban Sketching débarque à Bourges: rencontre avec l'artiste LAPIN. Cet évènement gratuit est ouvert à toutes et tous, passionnés et amateurs, locaux et touristes, petits et grands ! L'occasion unique d'échanger et de partager autour de la passion du dessin, ou encore de mettre en valeur Bourges.

