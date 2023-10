Randonnée pédestre du CARGAC Lurais, 17 octobre 2023, Lurais.

Lurais,Indre

Randonnée hebdomadaire organisée par le CARGAC dans le secteur des vallées de la Gartempe, de l’Anglin et de la Creuse..

Mardi 2023-10-17 09:00:00 fin : 2023-10-17 . 1.5 EUR.

Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire



Weekly walk organised by CARGAC in the Gartempe, Anglin and Creuse valleys.

Caminata semanal organizada por CARGAC en los valles de Gartempe, Anglin y Creuse.

Vom CARGAC organisierte wöchentliche Wanderung im Bereich der Täler der Gartempe, des Anglin und der Creuse.

Mise à jour le 2023-09-12 par ADT INDRE