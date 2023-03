Concert Lurais’tivales Lurais Destination Brenne Lurais Catégories d’Évènement: Indre

Indre Lurais . Programme à venir.

La soirée se déroule en plein cœur du village, dans un cadre intimiste et idéal. Soirée gratuite et ouverte à tout public.

Buvette et restauration sur place. Cuisine maison à base de produits locaux et majoritairement bio.

Bière locale bio 17ème édition du LURAIS’tival, soirée de concerts en extérieur, avec pour maître-mots : l’éclectisme, la convivialité, et du bon son ! luraistivales@gmail.com +33 2 54 37 51 17 http://www.luraistivales.com/ lurais’tivale

