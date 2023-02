LUPO MANUFACTURE CHANSON, 10 mars 2023, PARIS.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Au loup qui lui colle à la peau, LUPO brave ses chimères à travers les mots bruts et sincères de son chanteur. Son aventure s’écrit sur les planches, au fil des rencontres et des réactions que ces dernières charrient. Sémillant et complice, le triangle fraternel formé par René Bergier au chant, Nicolas Hild aux percussions et Fabien Tabuteau aux machines, déchaîne dans cet exercice profondément collectif, intensément complice, la fraîcheur et l’entrain de ses productions instrumentales galopantes et virtuoses. Un terrain de jeu idéal pour mettre en avant, comme en suspens, des textes aventureux, mélancoliques ou plus introspectifs. Lupo Lupo

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

Votre billet est ici