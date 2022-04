LUPIN DANS LA VILLE – LE MANS Le Mans, 24 avril 2022, Le Mans.

LUPIN DANS LA VILLE – LE MANS Le Mans

2022-04-24 10:30:00 – 2022-04-24 15:00:00

Le Mans Sarthe

10 EUR Présentation

Lupin dans la ville est un escape game géant. Regroupez-vous en équipe de trois à cinq joueurs et joueuses*, partez à l’aventure avec votre smartphone et de votre livret de jeu et résolvez les énigmes dispersées dans le centre-ville. Vous devrez choisir votre camp : Arsène Lupin ou le Mage Cagliostro.

*Il est possible de jouer seul, ou en duo. L’expérience de jeu est toutefois optimale entre trois et cinq joueurs. Nous pourrons vous proposer sur place de rejoindre une équipe déjà constituée.

Scénario

Le fameux cambrioleur affronte le flamboyant Mage Cagliostro pendant le carnaval. Lupin, caché derrière son masque, parviendra-t-il à subtiliser l’énorme rubis du roi de l’illusion ?

Rejoindrez-vous le célèbre gentleman pour l’assister dans son méfait ?

Ou vivrez-vous cette aventure dans la peau du grand Magicien Cagliostro, toujours en quête de notoriété ?

Informations pratiques

Durée du jeu : 2h en moyenne.

Lieu de départ : dans le centre-ville du Mans, lieu à préciser.

Des sessions de départ sont réalisées toutes les 10 minutes pour répondre aux critères sanitaires actuels, avec un nombre de place limité par session.

Le jour même, il vous faut un smartphone et connection à internet par équipe avec une batterie bien chargée pour accéder au site mobile du jeu.

Tarifs :

– 16€50 à partir de 16 ans

– 10€ de 10 à 15 ans

– Gratuit pour les moins de 10 ans qui accompagnent.

Jeu familial conçu à partir de 10 ans.

Inscription obligatoire jusqu’à 23h la veille de l’événement.

Vous pouvez vous inscrire seul ou en groupe. Les personnes d’un même groupe peuvent s’inscrire individuellement ou par petits groupes ; un nom d’équipe vous est demandé, il suffit à chaque membre du groupe d’indiquer le même pour que vous puissiez jouer ensemble.

N’hésitez pas à faire une pause pendant l’escape game, pour manger, prendre un verre… Vous pourrez reprendre ensuite votre jeu !

Toutes les dates de jeu sur www.lupindanslaville.net

Pour nous contacter : evenement@creanim.net

www.facebook.com/Lupindansville

Notre jeu d’énigmes familial arrive au Mans avec un scénario inédit qui oppose Arsène Lupin au grand Mage Cagliostro ! Énigmes – Orientation – Familial Choisissez votre camp et vivez une aventure exaltante, parsemée d’embûches, que vous résoudrez grâce à vos talents de déduction et de coopération.

evenement@creanim.net +33 9 84 34 22 16

Présentation

Lupin dans la ville est un escape game géant. Regroupez-vous en équipe de trois à cinq joueurs et joueuses*, partez à l’aventure avec votre smartphone et de votre livret de jeu et résolvez les énigmes dispersées dans le centre-ville. Vous devrez choisir votre camp : Arsène Lupin ou le Mage Cagliostro.

*Il est possible de jouer seul, ou en duo. L’expérience de jeu est toutefois optimale entre trois et cinq joueurs. Nous pourrons vous proposer sur place de rejoindre une équipe déjà constituée.

Scénario

Le fameux cambrioleur affronte le flamboyant Mage Cagliostro pendant le carnaval. Lupin, caché derrière son masque, parviendra-t-il à subtiliser l’énorme rubis du roi de l’illusion ?

Rejoindrez-vous le célèbre gentleman pour l’assister dans son méfait ?

Ou vivrez-vous cette aventure dans la peau du grand Magicien Cagliostro, toujours en quête de notoriété ?

Informations pratiques

Durée du jeu : 2h en moyenne.

Lieu de départ : dans le centre-ville du Mans, lieu à préciser.

Des sessions de départ sont réalisées toutes les 10 minutes pour répondre aux critères sanitaires actuels, avec un nombre de place limité par session.

Le jour même, il vous faut un smartphone et connection à internet par équipe avec une batterie bien chargée pour accéder au site mobile du jeu.

Tarifs :

– 16€50 à partir de 16 ans

– 10€ de 10 à 15 ans

– Gratuit pour les moins de 10 ans qui accompagnent.

Jeu familial conçu à partir de 10 ans.

Inscription obligatoire jusqu’à 23h la veille de l’événement.

Vous pouvez vous inscrire seul ou en groupe. Les personnes d’un même groupe peuvent s’inscrire individuellement ou par petits groupes ; un nom d’équipe vous est demandé, il suffit à chaque membre du groupe d’indiquer le même pour que vous puissiez jouer ensemble.

N’hésitez pas à faire une pause pendant l’escape game, pour manger, prendre un verre… Vous pourrez reprendre ensuite votre jeu !

Toutes les dates de jeu sur www.lupindanslaville.net

Pour nous contacter : evenement@creanim.net

www.facebook.com/Lupindansville

Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-08 par