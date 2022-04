Lupin dans la ville Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Bourges Cher Le jeu d’énigmes familial arrive à Bourges avec un scénario inédit qui oppose Arsène Lupin au grand Mage Cagliostro !

Au moins 1 des participants doit venir avec un smartphone (ou une tablette) bien chargé pour utiliser le site de créanim et résoudre les énigmes au fur et à mesure de l’aventure.

http://www.billetweb.fr/lupin-dans-la-ville-bourges-escape-game-geant

Créanim

