Cher Bourges Le paysage sonore prenant une place centrale dans la composition scénique Luonnollisesti, il s’agira ici d’explorer la sonothèque de l’Abbaye et de réfléchir aux modalités expressives et à la place du son dans cette création théâtrale, et comment le field recording va habiter le texte et la mise en scène. Après une première résidence d’écriture effectuée en juin 2022 à Antre Peaux, cette deuxième résidence se déroulant en collaboration avec l’Abbaye de Noirlac, s’attache plus particulièrement au travail sur l’univers musical et sonore avec la créatrice Emilie Mousset. anna.zachmann@antrepeaux.net https://antrepeaux.net/ Luonnollisesti

