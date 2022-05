Luonnollisesti, 10 juin 2022, .

Luonnollisesti

2022-06-10 – 2022-06-10

Un échange avec les spectateur.ices et participant.es permettra d’ouvrir la discussion sur les dynamiques de permaculture des arts.

Le terme luonnollisesti, « naturellement » en finnois, pose d’emblée une question d’ordre comportemental : peut-on vivre et agir en accord avec la nature, comme naturellement et quel sens a ce mot au prisme d’une culture emblématique de cette corrélation? C’est à ce questionnement que s’attache le projet scénique Luonnollisesti, dédié à l’actrice d’origine finlandaise Marja-Leena Junker, qui passe une grande partie de l’année en Finlande, retirée au bord d’un lac au milieu de la forêt.

Luonnollisesti de Stéphane Ghislain Roussel

La présence possible de Julie Sermon permettra d’aborder des questions relatives aux rapports entre théâtre et écologie (cf son livre Morts ou vifs, Ed. b42, 2021).

Un échange avec les spectateur.ices et participant.es permettra d’ouvrir la discussion sur les dynamiques de permaculture des arts.

Le terme luonnollisesti, « naturellement » en finnois, pose d’emblée une question d’ordre comportemental : peut-on vivre et agir en accord avec la nature, comme naturellement et quel sens a ce mot au prisme d’une culture emblématique de cette corrélation? C’est à ce questionnement que s’attache le projet scénique Luonnollisesti, dédié à l’actrice d’origine finlandaise Marja-Leena Junker, qui passe une grande partie de l’année en Finlande, retirée au bord d’un lac au milieu de la forêt.

Antre Peaux

dernière mise à jour : 2022-05-06 par