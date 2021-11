Luo Yang A2Z Art Gallery, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

A2Z Art Gallery présente “En tout genre”, rassemblant les photographies de Luo Yang.

« Ba ling hou » (nés après 80) : le terme désigne la première génération née sous la politique de l’enfant unique et les réformes économiques et d’ouverture de Deng Xiaoping après la Révolution culturelle (1966-1976). De jeunes gens qui ont grandi dans un univers dont ils étaient le centre, avec Internet et les réseaux sociaux, au sein d’une société de consommation en rupture totale avec les générations précédentes.

Enfant de cette génération, Luo Yang dépeint l’émergence d’une jeunesse urbaine chinoise qui défie les codes sociaux et les stéréotypes. À travers son objectif, elle rend hommage à l’individualité et à la personnalité de ses sujets. Féminité, genre, identité : elle reflète les bouleversements profonds de la Chine d’aujourd’hui. Elle commence la série Girls en 2007 et suit pendant dix ans une centaine de femmes au gré des transformations de leurs corps et de leurs vies, capturant le passage délicat de l’adolescence à l’âge adulte.

Aujourd’hui, Luo Yang a 35 ans. Les garçons autant que les filles, les post-adolescents comme les jeunes adultes, captent désormais son attention. Dans sa nouvelle série Youth, elle s’intéresse à ses cadets, et explore à travers eux les changements d’une société chinoise désormais mondialisée et dont la mutation a pris une ampleur inédite. Nés dans les années 90 et au début des années 2000, ses modèles sont issus d’une génération urbaine et cool bien ancrée dans son temps tout en étant décalée par rapport aux courants mainstream qui font vibrer les jeunes gens d’aujourd’hui en Chine.

Commissaires Bérénice Angremy et Victoria Jonathan

A2Z Art Gallery 24 rue de L’Echaudé Paris 75006

Luo Yang, Xiao Jie, 2019. Série « Youth » (2019-)