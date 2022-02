L’Université Lyon 2 accueille la compagnie Lunée l’Ôtre université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France, 14 avril 2022, Bron.

La Déferle ———- ### Compagnie Lunée l’Ôtre – Malvina Migné, Camille Varenne Dans une baraque échouée aux hasards de nos historiques, toute une marmaille en gueulante incessante vit des nuits sans sommeil et sans rêve. C’est un joyeux vacarme, de fougue et d’amitié, un monde rayonnant de gris et de blanc nuancé. Tout s’écroule à moitié : la verrière s’ouvre aux quatre vents, il y a des atlas périmés dans tous les escaliers, la cave est inondée. On entend la rigole et les batailles d’eau. Et puis… …au loin, seule sur le rivage, un.e môme attend la Déferle. Dans les débris d’un monde qui doucement s’est délité, dans le flot des urgences quotidiennes, des gosses jouent “à l’explorance”. Précipités dans une aventure collective aussi joyeuse que terrifiante, aussi tendre que chaotique, ces étonnants personnages tentent de rattraper un monde qui leur tombe des mains.

La jeune compagnie Lunée L’ôtre composée d’anciens étudiants Lyon 2 propose sa pièce : La Déferle Compagnie Lunée L’ôtre – Malvina Migné et Camille Varenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T22:00:00