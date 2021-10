Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix L’univers sonore du piano de Moussorgski Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

L’univers sonore du piano de Moussorgski Le Conservatoire de Roubaix, 12 novembre 2021, Roubaix. L’univers sonore du piano de Moussorgski

Le Conservatoire de Roubaix, le vendredi 12 novembre à 20:00

Baya et Vladimir Soultanov vous proposeront un concert pour deux pianos autour de musique russe : – les danses polovtsiennes de Borodine, – la suite n°1 de Arensky. S’en suivra l’interprétation des « Tableaux d’une exposition » de Modeste Moussorgski, par Vladimir Soultanov. Interprétation solennelle de ce musicien hors pair, qui ravira par la simplicité de son geste, par son jeu direct, sa maîtrise irréprochable du rythme et du mouvement.

Entrée 7/5 euros

Tableaux d’une Exposition Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T20:00:00 2021-11-12T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Conservatoire de Roubaix Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Conservatoire de Roubaix Roubaix