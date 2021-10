Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris L’univers est-il fini ou infini ? Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’univers est-il fini ou infini ? Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 30 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 30 novembre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Marc Lachièze-Rey Au fil des siècles la question de la forme et de la taille de l’univers n’a cessé de faire débat. De nombreuses réponses ont été proposées, et autant de paradoxes soulevés. Une certitude demeure : l’univers n’est pas un objet physique comme les autres. Marc Lachièze-Rey,directeur de recherche émérite CNRS, spécialiste de physique théorique fondamentale est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels « Initiation à la cosmologie » (Dunod, 2020) et « De l’infini : horizons cosmiques, multivers et vide quantique », co-écrit avec Jean Pierre Luminet (Dunod, 2016). Entrée libre sur réservation Animations -> Conférence / Débat Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-11-30T19:00:00+01:00_2021-11-30T22:00:00+01:00

Capture d’écran : https://www.youtube.com/watch?v=PQlYRv75CPE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris lieuville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris