2022-11-26 10:00:00 – 2022-12-24 18:30:00

Marne Sept-Saulx Le Père Noël reprend ses quartiers d’hiver au Parc Nature : Environ 1h15 de rêve, pour les petits et les grands. Retrouvez une ambiance chaleureuse et familiale, un spectacle qui fait rêver petits et grands, et de superbes décors. En compagnie des lutins, venez découvrir dans l’authentique demeure du Père Noël tous les secrets de la préparation de sa tournée. Laissez-vous emporter par l’ambiance féerique de Noël et passez un moment enchanteur en compagnie du Père Noël. Vous aurez la possibilité de prendre des photos avec vos enfants ! Spectacle le mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires SUR RESERVATION UNIQUEMENT resa-grinyland@orange.fr +33 3 26 03 24 91 https://noel.grinyland.com/ Parc Nature de Sept-Saulx 6 rue de la Libération Sept-Saulx

