Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Pôle ATEN, service de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie, spécialisé dans les technologies numériques à destination de l’artisanat, vous invite à une échappée digitale.

Muni d’un casque de réalité virtuelle, venez explorer, en immersion complète, un lieu unique au croisement des Métiers d’Art et des technologies numériques. Au travers de la visite de cette maquette numérique, vous découvrirez quatre ” lieux ” dans lesquels les technologies numériques sont au service des Métiers d’Art :l’atelier où sont présentées des machines à commande numérique (imprimante 3D, fraiseuse numérique, découpe et gravure laser numérique…),le showroom dans lequel sont illustrés des œuvres fabriquées, par des artisans d’art, avec des outils numériques,le bureau montrant les outils numériques utiles à la gestion de l’entreprise,le futurolab pour découvrir les technologies qui pourraient être déclinées au secteur des métiers d’art.

Retrouvez l’intégralité du programme en Normandie

contact@pole-aten.fr https://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/venez-visiter-en-realite-virtuelle-lunivers-des-metiers-dart-du-futur#!

