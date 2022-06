L’UNIVERS DES GRAINES AU JARDIN CAMIFOLIA, 25 octobre 2022, .

L’UNIVERS DES GRAINES AU JARDIN CAMIFOLIA

2022-10-25 – 2022-10-25

8.5 8.5 EUR

Découvrez la diversité des graines et créez avec elles !

L’automne est arrivé ! Venez vous familiariser en famille aux différentes formes et couleurs des graines. Que peut-on confectionner avec des graines ? A travers des jeux interactifs et sensoriels, nous aborderons la diversité de ces graines étonnantes. Vous découvrirez également des graines exotiques, leurs usages et leur origine. Repartez avec vos créations !

Sur réservation – A partir de 6 ans

