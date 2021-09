Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo L’Univers des Dinosaures Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

L’Univers des Dinosaures Saint-Malo, 2 octobre 2021, Saint-Malo. L’Univers des Dinosaures 2021-10-02 10:00:00 – 2021-10-03 19:00:00 Quai Saint-Malo Quai Duguay-Trouin

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Environ 30 dinosaures à découvrir dans notre Expo L’Univers des dinosaures.

Des découvertes ponctuées d’animations ludiques entre la trentaine de dinosaures présents, une fouille paléontologique et des modules pédagogiques. Nous partageons notre expérience et nos connaissances à tous les curieux et/ou passionnés de dinosaures ! Un Quiz vous sera remis à l’entrée avec des questions (et quelques pièges) auxquelles il faudra répondre au fil de la visite, afin de gagner votre diplôme du petit Paléontologue ! Accueil Environ 30 dinosaures à découvrir dans notre Expo L’Univers des dinosaures.

Lieu Saint-Malo Adresse Quai Saint-Malo Quai Duguay-Trouin Ville Saint-Malo