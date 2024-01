L’UNIVERS DES DINOSAURES Centre de Congrès de l’Hippodrome Pornichet, samedi 24 février 2024.

Les 24 et 25 février, exposition de dinosaures robotisés en taille réelle.

N’avez vous jamais rêvé de revenir 250 millions d’années en arrière ? Et de vous mesurer aux spécimens les plus extraordinaires de l’ère mésozoïque ?

C’est possible avec l’exposition « L’univers des dinosaures », une exposition grandeur nature, éducative et pédagogique.

Elle regroupe une trentaine de spécimens uniques et incontournables de l’ère jurassique, entièrement automatisés et grandeur nature.

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Au Centre des congrès

Entrée 10 € gratuit pour les enfants de 3 ans .

Centre de Congrès de l’Hippodrome 1 avenue de l’Hippodrome

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@pornichet.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00



