L’univers des dinosaures Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès, 12 mars 2022, Méjannes-lès-AlèsMéjannes-lès-Alès.

L’univers des dinosaures Parc des expositions Alès CévennesRte d’Uzès Parc des expositions Alès Cévennes Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès

2022-03-12 – 2022-03-13 Rte d’Uzès Parc des expositions Alès Cévennes

Méjannes-lès-Alès Gard Parc des expositions Alès Cévennes Méjannes-lès-Alès Gard

Méjannes-lès-Alès

Il y a 8 ans, l’exposition a été créée en mettant en avant les plus belles espèces disparues. Désormais elle s’enrichit chaque année de nouvelles animations et découvertes de jeux pour toute la famille à partir de 3 ans. Des découvertes ponctuées d’animations ludiques entre la trentaine de dinosaures présents, d’une fouille paléontologique et de modules pédagogiques.Venez partager votre expérience et vos connaissances avec tous les curieux et/ou passionnés de dinosaures !Un Quiz* vous sera remis à l’entrée avec des questions (et quelques pièges) auxquelles il faudra répondre au fil de la visite, afin de gagner votre diplôme du petit Paléontologue !Environ 30 dinosaures sont à découvrir dans cette exposition “L’univers des dinosaures”.*Infos pratiques:- Rendez-vous les samedi et dimanche 12 et 13 Mars 2022- Où? : Parc des expositions Alès Cévennes à Méjannes-lès-Alès- Quand? : De 10h00 à 18h00 en continu- Tarifs : 10 euros tout public, gratuit pour les moins de 3 ans- Billetterie uniquement sur place, CB et liquide uniquement- Informations complémentaires par téléphone au 06 45 66 97 09 ou sur le site internet : https://luniversdesdinosauresfrance.fr/

+33 6 45 66 97 09

Droits libres

Parc des expositions Alès CévennesRte d’Uzès Parc des expositions Alès Cévennes Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès

dernière mise à jour : 2022-02-16 par