L’univers des Dinosaures Marseille 2e Arrondissement, 9 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

L’univers des Dinosaures Promenade Robert Laffont Esplanade du J4 Marseille 2e Arrondissement

2022-04-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 18:00:00 Promenade Robert Laffont Esplanade du J4

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 30 dinosaures dont 12 animés et un tyrannosaure taille réelle !



Il y a 8 ans, nous avons créé une exposition mettant en avant les plus belles espèces disparues. Nous l’enrichissons chaque année de nouvelles animations et découvertes de jeux pour toute la famille à partir de 3 ans.



Des découvertes ponctuées d’animations ludiques entre la trentaine de dinosaures présents, d’une fouille paléontologique et de modules pédagogiques.



Nous partageons notre expérience et nos connaissances à tous les curieux et/ou passionnés de dinosaures !



Un quiz vous sera remis à l’entrée avec des questions (et quelques pièges) auxquelles il faudra répondre au fil de la visite, afin de gagner votre diplôme du petit Paléontologue !

Pour la première fois, L’univers des Dinosaures débarque à Marseille. Rendez-vous à l’Esplanade du J4 du 9 au 24 avril.

Promenade Robert Laffont Esplanade du J4 Marseille 2e Arrondissement

