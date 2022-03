L’univers des dinosaures Avermes Avermes Catégories d’évènement: Allier

Avermes

L’univers des dinosaures Avermes, 14 mai 2022, Avermes. L’univers des dinosaures avenue des Isles Parc des expositions Avermes

2022-05-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00 avenue des Isles Parc des expositions

Avermes Allier Avermes EUR 10 10 Venez découvrir au Parc Moulins Expo dans la ville de AVERMES, 3 Av. des isles, 03000 de 10h à 18h +33 4 70 20 19 15 avenue des Isles Parc des expositions Avermes

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Avermes Autres Lieu Avermes Adresse avenue des Isles Parc des expositions Ville Avermes lieuville avenue des Isles Parc des expositions Avermes Departement Allier

Avermes Avermes Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avermes/

L’univers des dinosaures Avermes 2022-05-14 was last modified: by L’univers des dinosaures Avermes Avermes 14 mai 2022 Allier Avermes

Avermes Allier