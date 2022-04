L’Univers des Dinosaures Auxerre, 7 mai 2022, Auxerre.

L’Univers des Dinosaures Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre

2022-05-07 – 2022-05-08 Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne

Auxerre Yonne

Venez découvrir une exposition de dinosaures de petite, grande taille et même taille réelle pour certain.

Des découvertes et des jeux pour toute la famille à partir de 3 ans. Le tout ponctué d’animations ludiques, d’une fouille archéologique et de modules pédagogiques.

Un Quiz vous sera remis à l’entrée avec des questions (et quelques pièges) auxquelles il faudra répondre au fil de la visite, afin de gagner votre diplôme du petit Paléontologue.

Venez découvrir une exposition de dinosaures de petite, grande taille et même taille réelle pour certain.

Des découvertes et des jeux pour toute la famille à partir de 3 ans. Le tout ponctué d’animations ludiques, d’une fouille archéologique et de modules pédagogiques.

Un Quiz vous sera remis à l’entrée avec des questions (et quelques pièges) auxquelles il faudra répondre au fil de la visite, afin de gagner votre diplôme du petit Paléontologue.

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre

dernière mise à jour : 2022-02-28 par