L’univers des dinosaures Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

L’univers des dinosaures Aubagne, 22 janvier 2022, Aubagne. L’univers des dinosaures Centre de congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne

2022-01-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-23 19:00:00 19:00:00 Centre de congrès Agora 248 avenue des Paluds

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne 10 10 Une exposition de 30 dinosaures robotisés au plus prés du réel.

Un spectacle au plus près des dinosaures avec un paléontologue qui vous expliquera tout le métier.

Un quizz vous sera donné à l’entrée pour pouvoir le compléter en trouvant les réponses près des dinosaures. Venez découvrir dans votre ville une exposition de dinosaures de petite, grande et même taille réelle pour certains ! +33 4 42 18 08 08 https://luniversdesdinosauresfrance.fr/ Une exposition de 30 dinosaures robotisés au plus prés du réel.

Un spectacle au plus près des dinosaures avec un paléontologue qui vous expliquera tout le métier.

Un quizz vous sera donné à l’entrée pour pouvoir le compléter en trouvant les réponses près des dinosaures. Centre de congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne

dernière mise à jour : 2022-01-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aubagne Adresse Centre de congrès Agora 248 avenue des Paluds Ville Aubagne lieuville Centre de congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne

Aubagne Aubagne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/