L'univers de Miyazaki : excursion n°2

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars

L’Ensemble Musical du Sud revient avec un nouveau concert dessiné dans l’univers de Hayao Miyazaki et de son compositeur attitré Joe Hisaishi. On retrouve Domas et Bruno Bessadi au dessin ainsi que Véronique Lopez à la voix off. Pour ce concert l’Ensemble Musical du Sud sera accompagné de grands élèves du conservatoire d’Aix-en-Provence. Samedi 19 mars à 20h30 Dimanche 20 mars à 17h Venez plonger avec nous pendant 1h30 dans l’univers de Miyazaki pour cette 2ème excursion, un spectacle inédit qui mêle musique et dessin en live! Direction : Jean-Baptiste Midez & Sylvain Guignery-Gouerec

15€

CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD 380, avenue Wolfgang Amadeus Mozart 13100 Aix-en-Provence

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T23:00:00;2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T18:30:00

