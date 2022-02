L’univers de Miyazaki : excursion n°2 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

L'univers de Miyazaki : excursion n°2
Aix-en-Provence, 19 mars 2022

Après un franc succès rencontré auprès du public lors du premier concert qui a eu lieu au théâtre Toursky le 16 novembre 2019 avec une salle comble, l'Ensemble Musical du Sud accompagné des élèves du CRR d'Aix-En-Provence sont heureux de vous présenter L'univers de Miyazaki, Excursion n°2. Pour vous faire (re)découvrir l'univers aussi atypique que varié de ce réalisateur, nous avons souhaité ajouter une dimension visuelle à notre prestation musicale en invitant les auteurs de bande dessinée Domas et Bruno Bessadi à nous rejoindre pour un concept aussi original qu'unique : un Concert-Dessiné autour de l'univers de Hayao Miyazaki. L'Ensemble Musical du Sud revient avec un nouveau concert dessiné dans l'univers de Hayao Miyazaki et de son compositeur attitré Joe Hisaishi. On retrouve Domas et Bruno Bessadi au dessin ainsi que Véronique Lopez à la voix off.

