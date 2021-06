Paris Quai de Jemmapes Paris L’Univers a un goût de framboise – Cie BOOM Quai de Jemmapes Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Univers a un goût de framboise – Cie BOOM Quai de Jemmapes, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 4 juillet 2021

de 14h15 à 14h45, de 17h à 17h30

gratuit

Théâtre d’objets Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues. Conférence fulgurante sur le cosmos, le Big Bang et l’apparition de l’espèce humaine. Dans notre ADN les scientifiques retrouvent la trace d’espèces disparues qui continuent à vivre en nous. D’autres humains. « Vous saviez qu’il y a autant d’atomes dans une molécule d’ADN que d’étoiles dans notre galaxie? En fait, chacun d’entre nous est comme un petit univers à lui tout seul.» Curieuse et passionnée, Zoé Grossot nous fait partager son émerveillement devant l’astrophysique et la paléoanthropologie. Certaines informations la bouleversent, d’autres l’émeuvent. Dans un univers intimiste fait de matières brutes, la jeune femme nous raconte l’origine de tout, et donc forcément nous questionne sur qui nous sommes aujourd’hui. Ce qui la guide, c’est l’urgence à dire la poésie de ces thématiques. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Quai de Jemmapes Rue de l’hôpital Saint-Louis Paris 75010

7 : Corentin Cariou (398m) 7 : Crimée (589m)

Contact :Le Temps des Rues tempsdesrues@gmail.com https://www.leprintempsdesrues.com/ https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues/

Date complète :

2021-07-04T14:15:00+02:00_2021-07-04T14:45:00+02:00;2021-07-04T17:00:00+02:00_2021-07-04T17:30:00+02:00

