L’unité de valorisation énergétique de Colombelles Colombelles, 14 mars 2023, Colombelles .

L’unité de valorisation énergétique de Colombelles

9 Rue Francis de Pressensé SIRAC Colombelles Calvados SIRAC 9 Rue Francis de Pressensé

2023-03-14 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-14 16:30:00 16:30:00

Colombelles

Calvados

La SIRAC (Société pour l’Incinération des Résidus Urbains de l’Agglomération Caennaise) traite et valorise en énergie les déchets ménagers, industriels et les déchets d’activité de soins de la ville de Caen et de 90 communes environnantes pour le compte du SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise).

Animation proposée gratuitement par le SYVEDAC et animée par le CPIE.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

