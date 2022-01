L’Unisson – Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) L’Unisson, 24 février 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

L’Unisson – Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

L’Unisson, le jeudi 24 février à 20:30

Djazia Satour explore, dans une veine subtile et personnelle, l’héritage musical algérien. On reconnaît dans ses compositions originales les influences les plus actuelles empruntées notamment à la folk indie et au groove d’une pop pétillante. L’inspiration se nourrit aussi de façon marquée des genres traditionnels arabes qui ont bercé ses premières années. Les textes évoquent tant l’amour, l’errance que l’exil ou encore la mémoire. L’héritage culturel s’affirme dans la présence du banjo et de la mandole qui font jaillir leurs sublimes étincelles dans les accords et les transitions instrumentales.

APRÈS KLAMI ET ALWÂNE, DJAZIA SATOUR REVIENT AVEC UN NOUVEL ALBUM INTITULÉ ASWÂT (DES VOIX) QUI EXPLORE, DANS LA VEINE SUBTILE ET PERSONNELLE QUE NOUS LUI CONNAISSONS, L’HÉRITAGE MUSICAL ALGÉRIEN.

L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T22:00:00