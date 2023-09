La Lettre L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 8 décembre 2024, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

La Lettre 8 – 17 décembre 2024 L’Unisson Tarif plein : 12 € Tarif Réduit 9 €

La pénombre. Des silhouettes ici ou là. Des éclairs, lumières vives et fortes. Le tonnerre, pas celui du ciel mais celui des armes.

Deux camps s’affrontent. Puis le silence… L’accalmie… Le répit.

Noël 1914. La trêve. Deux camps se découvrent,se parlent.

On joue, on écoute, on vit.

On se lie d’amitié.

Une décision. Transmettre aux descendants.

Une lettre.

Comment un homme d’affaires arrogant, une artiste évanescente, un employé en quête de reconnaissance et une danseuse héritière d’une histoire qu’elle ignore vont-ils interagir, s’accepter au-delà des préjugés ?

Production Association Millie et une note

Livret, musique, direction artistique : Guy-Claude CHARCELLAY et Jean-Claude GIFFAUT

Dialogues : Philippe HONORÉ

Mise en scène : Franck JUBLOT

Chorégraphie : Noémie LENOËL

Lumière et son : Emmanuel DELAIRE

Chef d’orchestre : Guy-Claude CHARCELLAY

Avec Elodie ANAHY, Noémie LENOËL et Maxence THIREAU

Violons : Pauline DHUISME et Caroline GIMENEZ

Alto : Béatrice BARBERON

Violoncelle : Lucile LOUIS

Flûte traversière : Carole BONAMY

Trompettes : Jean-Claude GIFFAUT et Bernard PETIT-BAGNARD

Trombone : Jean-Charles LEGRAND

Cor : Benoît FALLOU

Piano : Hervé MASSON

Basse électrique : Stéphane DELALANDE

Percussions : Thierry FAUTREL

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-12-08T20:30:00+01:00 – 2024-12-08T22:10:00+01:00

2024-12-17T17:00:00+01:00 – 2024-12-17T18:40:00+01:00