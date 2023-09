Robot Infidèle L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 1 juin 2024, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Robot Infidèle Samedi 1 juin 2024, 20h30 L’Unisson Tarif plein : 12 € / Tarif Réduit : 9 €

Seul dans son atelier, un ouvrier, artiste de cirque, travaille à détourner les objets du quotidien de leur fonction première. Au fil de ses explorations, il évolue dans une

quête d’équilibre entre productivité et créativité.

Mais est-il vraiment seul dans cet atelier ? Deux présences représentant des facettes de sa personnalité prennent la forme de musiciens polyvalents et deviennent ses fidèles complices. Au fil de son processus, l’espace et l’objet se transforment. S’ajoutent à cette danse des roues de vélo, un convoyeur à chapeaux, un lampadaire, une échelle et un vélo. Dans un effort de remise en question de sa conception du monde, il réapprend les lois de la physique en oscillant en permanence entre la prise et la perte de contrôle. Théâtre d’objets, engagement physique et détournements inventifs, voilà l’essence de ces Robots Infidèles, une proposition qui s’affranchit du spectaculaire en sublimant la créativité des artistes sur scène.

La compagnie québécoise nous emmène dans son monde en mouvement, en colorimétrie variable, dans des scènes extraordinaires et inédites.

Compagnie Machine de Cirque

Auteur et interprète : Yohann TREPANIER

Mise en scène : Yohann TREPANIER ainsi que les interprètes et créateurs du spectacle

Interprètes créateurs, compositeurs musicaux : Laurence SABOURIN et Frederic LEBRASSEUR

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

