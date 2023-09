Luciole + Löwy L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 17 mai 2024, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Luciole + Löwy Vendredi 17 mai 2024, 20h30 L’Unisson Tarif plein : 12 € / Tarif Réduit : 9 €

LUCIOLE

Championne de France de Slam, speaker pour TEDxCannes, artiste multifacettes, Luciole fait résonner sa parole et sa voix dans le paysage de la chanson

francophone depuis une douzaine d’années.

Avec Un cri, son nouvel album, Luciole revient à la chanson comme on revient au corps ; un corps affirmé, des poings serrés, le dos tour à tour droit ou courbé, qui fait face, accueille et enlace. Un cri pour dire d’un souffle, d’un jaillissement,un cri pour conter sans biaiser sa parole. Un cri expulsé sans ciller. Un cri d’urgence, de joie, d’effroi. Un cri de douleur, de guerre, d’alerte. Un cri venu du ventre. Un cri de ralliement que Luciole partage avec son public, celui qu’elle attendait comme une promesse.

Chant : Luciole

Clavier et guitare : Clément SIMOUNET

Batterie : Benjamin JAMES TROLL

LÖWY – « FACE DE LUNE »

Avec sa voix chaude et aérienne, Löwy s’accompagne d’instruments traditionnels électro – acoustiques, bruts aux sons modifiés, cordes et voix samplées par la pédale de loop pour un nuage d’harmonies enveloppantes, de harpe électrique, de petites guitares, charango, et ukulélé, de synthé́ au son d’une boite à rythmes.

Ses chansons pop folk polyphoniques sont parsemées de paysages sonores, d’histoires espiègles, engagées et absurdes teintées de souvenirs réels et d’imaginaires, d’enchantement dans le quotidien, d’une esthétique de la vie simple.

Harpes électrique et acoustique, petites guitares (le charango et le ukulélé) et synthés : Löwy / Batterie : Marine ARNOULT

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:45:00+02:00

