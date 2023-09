Liz Van Deuq+ Lily Luca L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle Liz Van Deuq+ Lily Luca L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 23 mars 2024, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Liz Van Deuq+ Lily Luca Samedi 23 mars 2024, 20h30 L’Unisson Tarif plein : 12 € / Tarif Réduit : 9 € Pianiste au toucher rugissant, Liz Van Deuq est parfois comparée à un bonbon rose aux tonalités tantôt douces, tantôt provocatrices. L’artiste nous promène entre poésie éclairée et humour acidulé. Le morceau « Le Wifi ou Dieu » rappelle la réflexion contemporaine de notre rapport au monde numérique. Le wifi dépassant l’homme son créateur en revêtant un pouvoir divin. « Le coeur est un muscle » démystifie l’amour en prenantle pari de l’angle chirurgical pour décrire les aspects troublant du sentiment. Pour adoucir le propos, « Du Léger » s’annonce comme un moment onirique accompagné d’une mélodie dansante et contemplative. Liz Van Deuq nous présente son nouvel album. Un régal, évidemment. Chant et piano : Liz VAN DEUQ

Violoncelle : Floriane MONTIGNY

Bugle : Cédric THOMAS L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-saintjeandelaruelle.mapado.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

