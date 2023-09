Thomas Fersen – Mon frère c’est Dieu sur Terre L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 16 mars 2024, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Thomas Fersen – Mon frère c’est Dieu sur Terre Samedi 16 mars 2024, 20h30 L’Unisson Tarif plein :15€ / Tarif réduit : 12€

Conteur et mélodiste depuis 1993, Thomas Fersen a pris le temps de bâtir une œuvre originale et personnelle qui occupe une place à part dans la chanson française.

Thomas Fersen excelle dans ce registre intimiste, placé entre concert et one man show. Le cadre idéal pour exprimer son humour, sa nonchalance et ses réparties.

Un spectacle drôle et sincère.

«Je me suis amusé à inventer le journal intime de mon personnage, l’indécrottable adolescent nonchalant et paresseux caché derrière sa frange, qui déambule dans mes albums depuis trente ans. Ce qui n’était qu’une fantaisie est devenu une chanson de trois cents pages, un roman sur la foi de ce garçon dans des choses qui n’existent que dans ses pensées, et dont le titre est « Dieu sur terre ». Autour de ce délirant journal, j’ai imaginé un spectacle « Mon frère c’est Dieu sur Terre », un monologue parlé et chanté, où des extraits du livre viennent donner un éclairage inédit à mes chansons les plus connues et significatives que j’ai choisi d’interpréter.» Thomas Fersen

Astérios Spectacles

Textes et musique : Thomas FERSEN

Violon : Cécile BOURCIER

Accordéon : Maryll ABBAS

Guitare : Pierre SANGRÃ en alternance avec Pavel GUERCHOVITCH

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T21:45:00+01:00

