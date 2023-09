Construire un feu L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle Construire un feu L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 16 février 2024, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Construire un feu Vendredi 16 février 2024, 20h30 L’Unisson Tarif plein : 12 € / Tarif Réduit : 9 € Nous partons à l’aventure en suivant un homme et un chien, qui s’enfoncent dans l’immensité blanche du Klondike, par -75°. L’homme que nous suivons passe son premier hiver dans le Grand Nord, une aventure qu’a traversée Jack London, se mêlant aux pionniers de la fameuse Goldrush (ruée vers l’or), jusqu’à posséder sa propre concession. Il s’agit là d’un récit de construction,d’apprentissage, celui de l’écriture et de l’existence. Construire un feu est une nouvelle puissante et métaphysique, synthétique et proche de l’abstraction. C’est un champ existentiel, une allégorie éloquente

du combat que l’homme a engagé contre la nature, contre sa propre nature, son instinct. Interprétation : Jérôme IMARD

Adaptation et dessin : Jules STROMBONI

Guitare lap steel – chant : Olivier GOTTI L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-saintjeandelaruelle.mapado.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T21:30:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu L'Unisson Adresse 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret

