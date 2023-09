37 Heures L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 25 novembre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

37 Heures Samedi 25 novembre, 17h00 L’Unisson Tarif plein : 8 € | Tarif Réduit : 5 €

Dans le cadre de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes

37 heures n’est pas un témoignage.C’est un « conte de faits » dont la matière première est la réalité. Une version recomposée d’une aventure qui a existé. Un spectacle qui transfigure et joue avec le réel pour le démystifier.

C’est l’histoire vraie d’une adolescente dans les années 2000 dont la vie bascule à 16 ans lorsqu’elle rencontre Christian, son moniteur d’auto-école, un homme plus vieux, le premier homme de sa vie, le prince charmant qui la violera pendant des années et la séquestrera. C’est l’itinéraire d’une jeune fille prise au piège de la manipulation et du silence imposé qui mettra 16 ans à trouver les mots justes pour dire et être entendue. C’est l’histoire d’une adolescence interrompue, percutée par la violence sexuelle, d’une trajectoire déviée. Un parcours chaotique parfois burlesque où se côtoient drame et légèreté. Un récit individuel pour raconter l’universel. Une histoire d’emprise. Comme il en existe des milliers.

Production : Compagnie In Lumea

Écrit et interprété par Elsa ADROGUER

Avec les voix de : Franck MOUGET, Céleste MOUGET, , Philippe du JANERAND et Sylvain GALENE

Création sonore : ,Matthieu DESBORDES

Création lumière : Paul DUROZEY

Création vidéo : Aurélien TRILLOT

Scénographie : Valentine BOUGOUIN

Régie son : Raphaëlle JIMENEZ et Alexandre MALADRIE

Régie lumière, vidéo : Matthieu FAYS et Quentin LOYEZ

Public averti.

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

