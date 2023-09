Taxi Driver L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 10 novembre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Taxi Driver Vendredi 10 novembre, 20h30 L’Unisson Tarif plein : 12 € | Tarif Réduit : 9 €

La force du sextet « Méloblast », c’est sa capacité à tromper l’audience, navigant entre improvisations et envolées rock, passant par des univers indéfinissables.

Pour la première fois, le groupe s’attaque à une œuvre préexistante. Le spectacle est une adaptation musicale de la bande originale de Taxi Driver, s’inspirant

du mode d’écriture d’Herrmann et évoquant le New York des années 70. La partie théâtrale est construite sur le scénario de Paul Schrader et le roman éponyme de Richard Elman.

Par Méloblast et Hugo Zermati

Trompette, Bugle : Thierry JAMMES

Saxophone, Clarinette : David SEVESTRE

Trombone : Stéphane MONTIGNY

Guitare : Sébastien JANJOU

Sousaphone, tuba : Floriane MONTIGNY

Batterie, vibraphone : Vincent MARTIN

Jeu : Hugo ZERMATI

Public averti.

L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-saintjeandelaruelle.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

