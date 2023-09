La promenade de Flaubert L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 5 novembre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

La promenade de Flaubert Dimanche 5 novembre, 17h00 L’Unisson Tarif unique : 5€

Flaubert se promène. Le vent se lève. Dans un décor de poésie mécanique, au fil des saisons Soleil et Nuage suivent les aventures de Flaubert, promeneur infatigable, face aux caprices du vent. Adapté du livre d’Antonin Louchard, ce théâtre à machines miniatures pour marionnettes, comédiens, engrenages et boîte à musique, nous conte le destin joueur, le cycle de la vie et la résilience de tous les jours.

Production : La Générale des Mômes

Ecriture et mise en scène : Samuel MULLER

Scénographie et construction : Jérôme GUILLOT

Dessins et peintures : Antonin LOUCHARD

Musiques : Laurent BOISSINOT

Jeu : Boris ALESTCHENKOFF et Marjorie KELLEN

Régie technique : Vincent SIONNEAU

Création lumière : Cyril LEPAGE

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T17:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:40:00+01:00

