Le Dékoncert L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 14 octobre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Le Dékoncert Samedi 14 octobre, 18h00 L’Unisson Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€

L’un est un virtuose incontesté habitué des concertos, l’autre est musicien à sa manière, plutôt adepte du bouteillophone et du culbuto-contrebasse !

Les balles frappent le sol, les mélodies rebondissent, le violon s’envole, et le concert se tisse. On assiste à une rencontre originale où le cirque et la musique ne font qu’un. Un savoureux mariage pour un concert déconcertant mêlant ingéniosités musicales et prouesses circassiennes pointé d’une douce note poétique et orchestré par deux interprètes inventifs, drôles et émouvants.

Production : Compagnie Solfasirc

Une création de et avec : Biel ROSSELLO et Antoine DAGALLIER

Mise en scène : Pascale DISEUR, Ferran UTZET et Francis THEVENIN

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T18:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

