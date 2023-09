Maria Dolores y Amapola Quartet L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle Maria Dolores y Amapola Quartet L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 7 octobre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Maria Dolores y Amapola Quartet Samedi 7 octobre, 20h30 L’Unisson Tarif plein :15€ / Tarif réduit : 12€ « Si l’amour savait parler, sa langue serait celle du tango » La biche madrilène icône du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. Elle ose, sans détour. Maria Dolores avait pourtant juré de ne plus jamais chanter le tango… Alors est-ce l’écho du souvenir ou l’appel du bandonéon qui a réveillé en elle cette musique qui coule dans ses veines ? Dans ce spectacle savoureux à l’humour tonitruant, elle révèle sa voix envoûtante avec l’Amapola Quartet qu’elle houspille allègrement. Ensemble, ils conversent

dans cette langue si sensuelle qui n’appartient qu’au tango. D’airs susurrés en milongas des exilés, on parcourt les trottoirs de Buenos Aires avec cet orchestre au son sublime… Maria Dolores raconte avec une drôlerie gargantuesque SA véritable histoiredu tango. Production : Avril en Septembre Chant : Maria DOLORES (Lula HUGOT)

Contrebasse : Christophe DOREMUS

Piano : Sandrine ROCHE

Bandonéon : Daniel ARBOS

Violon : Ariane LYSIMAQUE L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-saintjeandelaruelle.mapado.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

