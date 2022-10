La valse à 1000 signes L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Tarif : plein 15€ / réduit et CE 12€ / élèves du conservatoire municipal 9€

Dans le théâtre sensoriel, les histoires se racontent par le corps et se transmettent par le mouvement des émotions. L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dans le théâtre sensoriel, les histoires se racontent par le corps et se transmettent par le mouvement des émotions.

Au fil de ce spectacle, le public valsera ainsi d’un sens à l’autre, à la redécouverte des grands classiques de la chanson française.

Osez entrer au cœur de cette danse de partage !

Vivons ensemble une rencontre intense entre des cultures, des langues et des chansons.

Création 2023

? Paroles du collectif Rêve Brut

« Notre collectif artistique confronte les regards entre différentes disciplines artistiques pour transmettre des histoires au public et créer de l’impulsion.

Dans une société qui se cherche et se perd parfois, nos créations ont pour intention de rendre à tous l’envie d’aller de l’avant. Sur scène, ça bouge ! » ? Par le collectif Rêve Brut

Avec : Jacques Brel, Mathieu Jouanneau, Fred Albert Le Lay, Marieeva Martin-Kowalik, Edith Piaf, Boris Vian, Stroame, etc.

? [Spectacle participatif et inclusif, bilingue langue des signes] ⌛ 1h

?️ À partir de 8 ans. Tarif catégorie 2.

