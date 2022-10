Fli L’Unisson, 26 mai 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Fli Vendredi 26 mai 2023, 20h30 L’Unisson

Tarif : plein 15€ / réduit et CE 12€ / élèves du conservatoire municipal 9€

Spectacle à la croisée de la danse et de l’univers circassien ??

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Pour leur 5e création, Soria et Mehdi continuent d’explorer l’univers imaginaire qui leur est propre, cette fois-ci à travers « Fli », un personnage lunaire à la fois tendre et déjanté.

Mehdi Ouachek développe un humour s’inspirant du cinéma muet. Sur scène : 7 danseurs Hip-Hop, contemporains et circassiens, pointures dans leurs disciplines respectives. 3 femmes et 4 hommes mis en scène

à travers des personnages farfelus, drôles et touchants.

« Fli » présente la performance physique de ses interprètes, mais surtout l’émotion qui s’en dégage, dans un voyage poétique et émouvant. Un spectacle pour les petits qui rêvent en grand, et les grands qui souhaitent retrouver l’enfant qui sommeille en eux.

? Par la Compagnie Art Move Concept

Chorégraphie : Soria Rem et Mehdi Ouachek

Conception et scénographie : Mehdi Ouachek

Interprétation : Inès Valarcher, Manon Mafrici, Kevin Mischel, Jackson Ntcham, Artëm Orlov, Soria Rem, Mehdi Ouachek

Création lumières : Jean-Yves Desaint Fuscien

Musique : Jean Du Voyage – augmenté de musiques additionnelles

⏲️1h

?️ À partir de 7 ans. Tarif catégorie 2.



