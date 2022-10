La Gâpette L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

La Gâpette L’Unisson, 5 mai 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. La Gâpette Vendredi 5 mai 2023, 20h30 L’Unisson

Tarif : plein 15€ / réduit et CE 12€ / élèves du conservatoire municipal 9€

L’enveloppe festive des chansons de La Gâpette, riches en instrumentations, révèle des textes militants emplis d’émotion. L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire L’enveloppe festive des chansons de La Gâpette, riches en instrumentations, révèle des textes militants emplis d’émotion. Considérant le bistrot comme réel microcosme de la société, les artistes

installent à chaque concert leur véritable comptoir sur lequel ils vous servent complicité, humanité et générosité, dans un esprit libre et solidaire.

Le groupe prend possession de la scène (du bar) immédiatement, incarne ses textes, vit son spectacle. De la mise en scène à la musique, tout est mis au service du texte. Crescendo, explosions, ralentissements, respirations et le public reste suspendu aux histoires de ces musicien.ne.s. ? « De la Chanson Française du meilleur cru ! » – ARTE CONCERTS

? « Une musique festive donnant la vie à des textes souvent sombres et graves : un paradoxe qui met les valeurs humaines en première ligne » – FRANCOFANS ? Production Le Bon Scèn’Art

Accordéon-Chant : Hélène Provost

Banjo-Guitares-Trombone : Pierre-Luc Martin

Chant-Lead-Guitare-Trompette : Rodolphe Cornier

Saxophones : Simon Allain

Batterie : Mino Berlan

Contrebasse : Gaël Ros ⏲️ 1h15

?️ À partir de 10ans. Tarif catégorie 2.

? BAR OUVERT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:30:00+02:00

2023-05-05T21:45:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu L'Unisson Adresse 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville L'Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret

L'Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/

La Gâpette L’Unisson 2023-05-05 was last modified: by La Gâpette L’Unisson L'Unisson 5 mai 2023 L'Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint Jean de la Ruelle

Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret