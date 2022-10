Vaslo + Margot Cavalier L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Concert de Vaslo, avec Margot Cavalier en 1ère partie.
Vendredi 14 avril 2023, 20h30
L'Unisson
27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

? VASLO

Porté par les musiques d’Europe de l’Est, le Klezmer et le fado, ces sonorités qui ouvrent un passage de la mélancolie au festif, Vaslo nous tient par un fil entre 2 émotions, 2 réalités.

Avec passion et rythme, les choses graves de la vie se muent en volupté, en simple beauté. L’intensité vocale et les interprétations nous emportent dans quelques douces transes aériennes, le jeu de boucles, saisissant, nous captive et nous déposer sur un nuage.

Vaslo a remporté de nombreux prix au cours des derniers mois : Prix Magid Cherfy au festival Pause Guitare 2022 / Coup de cœur Charles Cros 2022 / Premier Prix du Mans Pop Festival 2022 / Prix Georges Moustaki 2021 : Prix du Jury + Prix du Public / Rencontres Matthieu-Côte 2021 : Prix du Jury + Prix du Public ?

Avec :

Vaslo : chant, guitare, clarinette, loops

Martina Rodriguez : violoncelle

Pierre Mahier : batterie ? MARGOT CAVALIER

Une pop subtile, un groove assumé, entremêlés de ballades aux tendances parfois américaines, voilà les quelques ingrédients de la recette réussie de Margot Cavalier. L’artiste caresse nos oreilles et tricote des chansons où les histoires d’amour se croisent avec une légère nostalgie. Un univers à la fois féérique et déterminé dans lequel il fait bon d’entrer. ?‍♀️ ⏲️ 2h15

?️ Tarif catégorie 2

À partir de 12 ans.

?BAR OUVERT

